Обов'язкова вакцинація: довідку про протипоказання видаватимуть сімейні

Довідку про медичні протипоказання до щеплення проти COVID-19 учителі можуть отримати у свого сімейного лікаря. Довідка про протипоказ буде видаватись у тому ж порядку, що й про щеплення.

Підробити сертифікат буде неможливо

У МОЗ наголосили, що надання довідок про наявність протипоказань перебуватиме під суворим контролем.

Увага Жінки дедалі частіше мають проблеми зі щитоподібною залозою: як цьому зарадити

Віктор Ляшко – міністр МОЗ “Зараз ми все робимо для того, щоб запобігти відразу будь-яким підробкам. Це буде в електронній системі охорони здоров'я. І довідка так само буде видаватися, як і COVID-сертифікат”.

Як відбуватиметься процес видачі довідки

Міністр повідомив, що лікар буде роботи запис в електронній системі, що дозволить його відстежувати і визначати чому довідку видали тій чи тій людині.

Також Ляшко зазначив, що загалом відсоток вчителів, які мають протипоказання, є невеликим.

Віктор Ляшко – міністр МОЗ “Коли ми говоримо про вчителів, ми говоримо, що вони будуть або відсторонені від роботи, або вакцинуватися. В наказі говориться про обов’язковість вакцинації, окрім обґрунтованих медичних протипоказань, коли не можна за станом здоров'я. Але, повірте, це невеликий відсоток людей — це 3 – 4% всього”.

Головне про обов'язкову вакцинацію

7 жовтня Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19.

Згідно з наказом МОЗ, це стосується працівників:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, зокрема спеціальної, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Тих, хто не щепиться протягом цього періоду, відсторонять від роботи без збереження зарплати.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко також повідомив, що перелік професій, представники яких повинні бути вакцинованими, розширять двічі.