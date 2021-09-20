Обов'язкової вакцинації від коронавірусу для дітей не буде, – очільник Держпродспоживслужби

Міністерство охорони здоров'я рекомендує в окремих випадках вакцинувати дітей від коронавірусу. Втім такі щеплення не будуть обов'язковими.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив очільник Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан. Втім додав, що в Україні вже почали щепити осіб, старших ніж 14 років.

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"Обов'язковості не буде. Це може стосуватися лише декретованого контингенту", – наголосив посадовець.

Він пояснив, що обов'язково вакцинуватися від COVID-19 повинні:

поліцейські;

медичні працівники;

педагогічний склад.

Це норматив, який затверджений у всьому світі. Натомість дітей немає в цьому переліку.

Світ уже проводить вакцинацію дітей, – Рубан

За словами Рубана, у світі активно проводять вакцинацію дітей і підлітків, адже саме їх вражає дельта-збудник. В Україні теж роблять такі щеплення. Наразі не зафіксовано жодних випадків ускладнень чи критичних ситуацій.

"Як і весь світ, потрібно вакцинувати дітей у повному обсязі. Дельта-збудник вражає саме дитяче й підліткове населення", – підкреслив він.

Втім зазначив, в нашій країні вакцинація дітей лише рекомендована, але не є обов'язковою.

Рубан про вакцинацію дітей від коронавірусу: дивіться відео

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