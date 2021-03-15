Обрана стратегія початково була неправильною, – імунолог про вакцинацію

Джерело:24 канал
В Києві, Запорізькій, Рівненській та Черкаській областях за 2 останні дні вакциновано 0 людей. Очевидно, що з такими темпами вакцинації, якщо нічого не зміниться, то українці доживуть до третьої хвилі пандемії, яка сама по собі спаде.
Таку думку в ефірі програми "Між іншим" висловив лікар-імунолог, кандидат медичних наук Борис Донськой. Він зауважив, що певна кількість людей, яка інфікується за цей час і належить до груп ризику, помре.
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За його словами, таким чином нікого вакциною не врятують.
Обрана стратегія початково була неправильною,
– зазначив Донськой.
Він наголосив, що її спланували з великими запізненням. "Якби ми почали щеплення у вересні – лютому, можливо, ми могли б сповідувати таку стратегію, але зараз вона вже неактуальна", – сказав лікар.
Навіть маючи мінімальну кількість доз, як відзначив імунолог, все одно можна було б врятувати тисячі життів.
"Якби відразу швидко і оперативно щепили усі групи ризику по ускладненнях (тобто люди похилого віку, люди з певними патологіями), ми б колосально знизили смертність та заповненість реанімацій", – також додав Донськой.