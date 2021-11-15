Відомо, що зловмисники працювали у Києві, на Львівщині та на Рівненщині. За всіма викритими фактами відкрили кримінальні провадження.

Цікаво Дике плем'я з Амазонки вимагає у туристів сертифікат про COVID-вакцинацію: кумедне фото

Зазначається, що у клієнтській базі одного лише київського "осередку" фальсифікаторів було 6 тисяч людей. Завдяки ним зловмисники отримали майже 10 мільйонів гривень доходу.



Шахраї виготовляли підробні сертифікати вакцинації / Фото СБУ

До слова, нещодавно в уряді заговорили про запровадження так званої "ковідної амністії". Тобто, людям, які підробили сертифікат про вакцинацію, можуть надати можливість зробити щеплення.

Крім того, поліція пропонує власникам підроблених сертифікатів і можливість уникнути покарання. Для цього їм потрібно самим зізнатися та повідомити правоохоронцям про підробку.

Покарання за використання підробних сертифікатів: