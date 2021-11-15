"Обслужили" понад 10 тисяч українців: викрили 3 мережі продажу фейкових COVID-сертифікатів
Джерело:СБУ
СБУ викрила 3 великі мережі з виготовлення фейкових COVID-сертифікатів. Шахраї встигли їх продати більш ніж 10 тисячам людей.
Відомо, що зловмисники працювали у Києві, на Львівщині та на Рівненщині. За всіма викритими фактами відкрили кримінальні провадження.
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Зазначається, що у клієнтській базі одного лише київського "осередку" фальсифікаторів було 6 тисяч людей. Завдяки ним зловмисники отримали майже 10 мільйонів гривень доходу.
Шахраї виготовляли підробні сертифікати вакцинації / Фото СБУ
До слова, нещодавно в уряді заговорили про запровадження так званої "ковідної амністії". Тобто, людям, які підробили сертифікат про вакцинацію, можуть надати можливість зробити щеплення.
Крім того, поліція пропонує власникам підроблених сертифікатів і можливість уникнути покарання. Для цього їм потрібно самим зізнатися та повідомити правоохоронцям про підробку.
Покарання за використання підробних сертифікатів:
- Використання підроблених документів про вакцинацію не лише становить загрозу для тих, хто вас оточує, а й тягне за собою кримінальну відповідальність.
- За використання підробки загрожує штраф до 850 гривень, арешт до 6 місяців або й обмеження волі до 2 років.
- А ось ті, хто сам підробляє сертифікати, можуть загриміти за ґрати на 5 років. Ба більше, покарання за такі підробки планують зробити більш жорстким.