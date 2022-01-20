Очі людини можуть вказувати на ризик передчасної смерті

Різниця між біологічним віком сітківки, світлочутливими шарами нервової тканини в задній частині ока та реальним (хронологічним) віком людини пов’язана з ризиком смерті.

Проблема визначення старіння

Наші органи старіють із різною швидкістю. Так у молодої людини, печінка може бути, як у вісімдесятирічної. Хоча ймовірність розвитку тяжких захворювань і смерті стає вищою із віком сама по собі, вона не однакова для людей одного покоління.

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Дослідники пов'язують це з тим, що біологічне старіння є індивідуальним для кожного з нас і може бути важливим показником для визначення реального стану здоров'я.

Вже існує кілька типів дослідження тканин, клітин, хімічні та візуальні індикатори біологічного старіння, а також способи визначити чи співвідносяться біологічний і паспортний віки. Проте всі ці методи дуже дорогі та трудомісткі, а забір зразків для нього болісний для пацієнтів.

Нове дослідження старіння

Але є один орган, досліджувати який можна досить докладно, дешево та безболісно: око. З цією метою вчені звернулися до методів машинного навчання та штучного інтелекту. Комп'ютер навчили визначати біологічний вік сітківки ока людини за фотографіями очного дна.

Дослідники взяли понад 80 тисяч зображень майже 47 тисяч пацієнтів віком від 40 до 69 років. Фотографії очного дна 11 тисяч людей, які відрізнялися добрим здоров'ям, були використані для перевірки точності алгоритму. Машина змогла досить точно визначати вік ока, і для цієї групи розрив виявився мінімальним. У решти піддослідних, які мали гірше здоров'я, очі виявилися "старшими" за своїх власників.

Старіння очей свідчить про підвищений ризик смерті

Далі вчені перевірили, як різниця у біологічному та паспортному віці пов'язана з ризиком смерті від різних причин. У половини людей, які брали участь в дослідженні, очі були "старші" на 3 роки, у 28% – на 5 років і у 4,5% – на 10. Для тих, у кого різниця у віці була найбільшою, ризик смерті від більшості причин – крім серцево-судинних захворювань та раку – виріс на 49 – 67%, щодо їх здоровіших однолітків.

При цьому щороку розрив між біологічним і паспортним віком збільшує ризик смерті на 2%. Вчені сподіваються, що технологія дозволить точніше діагностувати ризики для пацієнтів. Однак поки неясно, чому саме віковий розрив, що спостерігається, корелює з ризиком смерті і як він утворюється.