Про це в ефірі 24 каналу розповів керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко. Наразі мовиться більше про початок позитивної ситуації з коронавірусом в Україні.

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Госпіталізації з COVID-19 перестали зростати

"Сьомий день поспіль у нас госпіталізації вийшли на плато, тобто перестали зростати. До цього було дуже велике зростання протягом двох місяців поспіль, темпи були дуже сильні. Вони були на максимальному рівні попередньої весняної хвилі", – сказав Юрій Ганиченко.

Наразі в Україні, за його словами, фіксують стабілізацію ситуації з COVID-19. Зокрема, це спричинив вплив рекордів з вакцинації та червоних рівнів епідемічної небезпеки.

Щоб не допустити зростання (захворюваності – 24 канал) необхідно дві речі: перша – від держави, щоб продовжувалися збільшення темпів вакцинації – принаймні на такому рівні, як вони є. Друге – для населення, дотримання карантинних обмежень. Юрій Ганиченко Керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE

Ганиченко: Пік очікуємо у найближчі 2 тижні

Водночас керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE розповів, що наразі Україна увійшла у епідсезон щодо грипу зокрема. Поєднання цього з ситуацією з COVID-19 створює додаткове навантаження системи охорони здоров'я.

"Пік ми очікуємо у найближчі 2 тижні. Він може бути і на цьому рівні плато, де ми зараз перебуваємо. Але дуже важливо зараз не розслабитись, цю криву захворюваності направити вниз", – сказав Юрій Ганиченко.

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Ситуація з COVID-19 в Україні: коротко