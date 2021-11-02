Про це в ефірі 24 каналу розповів керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко. Наразі мовиться більше про початок позитивної ситуації з коронавірусом в Україні.
Зверніть увагу В Україні ще 3 області можуть перейти в червону зону карантину
Госпіталізації з COVID-19 перестали зростати
"Сьомий день поспіль у нас госпіталізації вийшли на плато, тобто перестали зростати. До цього було дуже велике зростання протягом двох місяців поспіль, темпи були дуже сильні. Вони були на максимальному рівні попередньої весняної хвилі", – сказав Юрій Ганиченко.
Наразі в Україні, за його словами, фіксують стабілізацію ситуації з COVID-19. Зокрема, це спричинив вплив рекордів з вакцинації та червоних рівнів епідемічної небезпеки.
Щоб не допустити зростання (захворюваності – 24 канал) необхідно дві речі: перша – від держави, щоб продовжувалися збільшення темпів вакцинації – принаймні на такому рівні, як вони є. Друге – для населення, дотримання карантинних обмежень.
Ганиченко: Пік очікуємо у найближчі 2 тижні
Водночас керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE розповів, що наразі Україна увійшла у епідсезон щодо грипу зокрема. Поєднання цього з ситуацією з COVID-19 створює додаткове навантаження системи охорони здоров'я.
"Пік ми очікуємо у найближчі 2 тижні. Він може бути і на цьому рівні плато, де ми зараз перебуваємо. Але дуже важливо зараз не розслабитись, цю криву захворюваності направити вниз", – сказав Юрій Ганиченко.
Ганиченко про ймовірність нового спалаху COVID-19: дивіться відео
Ситуація з COVID-19 в Україні: коротко
- У KSE на початку жовтня повідомили, що з погляду континентальних рівнів захворюваність на коронавірус в Україні вийшла на максимальний рівень.
- В Україні на вихідних дещо знизилась захворюваність на коронавірус. Це пов'язано з меншою кількістю проведених тестів. Проте 2 листопада, підтвердили 19 455 випадків захворювання на COVID-19.
- У Міністерстві охорони здоров'я України оприлюднили статистику ускладнень після вакцинації проти СOVID-19. Станом на 2 листопада серед них – жодної смерті.