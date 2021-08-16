Захворюваність прогнозована

Головний санлікар країни Ігор Кузін розповів, що наразі захворюваність в країні тримається на тому ж рівні, що у цей час минулого року.

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Ситуація різко погіршуватиметься

Найближчими днями ми не очікуємо, що ситуація буде різко погіршуватися. Ми йдемо за сценарієм 2020 року. І якщо подивитися статистику за аналогічний місяць минулого року, то зараз ми перебуваємо перед піком,

– зазначив Ігор Кузін.

Однак, він нагадав, що минулого року пік спостерігали через півтора – два місяці після тих цифр, які реєструють в країні наразі.

Водночас у МОЗ не виключають, що сплеск коронавірусу може початися раніше.

Такий спалах може статися раніше, але зараз є всі можливості для того, щоб його не допустити,

– додав Кузін.

Мова про вакцинацію! Заступник наголосив, що вакцинація справді захищає від важкого перебігу хвороби, а від поведінки громадян залежить те, наскільки швидко Україна буде заходити в жовту, помаранчеву або червону зону.

Чим більше людей ми зараз охопимо щепленнями, тим менше матимемо наслідків для системи охорони здоров'я, для здоров'я людей, і тим менше будемо мати летальних випадків восени, коли такий спалах дійсно буде,

– зазначив Ігор Кузін.

Як діяти проти Дельти

За словами Ігоря Кузіна, базові профілактичні речі, які застосовували на початку пандемії COVID-19, так само ефективно діють і проти штаму Дельта.

Базові профілактичні засоби:

уникнення місць масового скупчення,

використання антисептиків,

обробка рук,

етикет чхання.

До слова, раніше прогнозували, що ситуація з COVID-19 в Україні може погіршитися вже в кінці липня.

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Джерело: МОЗ