Чи очікують у МОЗ різкого погіршення ситуації з COVID-19: актуальний прогноз
Джерело:Укрінформ
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що очікують спалах захворюваності на коронавірус в Україні восени, орієнтовно в жовтні-листопаді.
Захворюваність прогнозована
Головний санлікар країни Ігор Кузін розповів, що наразі захворюваність в країні тримається на тому ж рівні, що у цей час минулого року.
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Ситуація різко погіршуватиметься
Найближчими днями ми не очікуємо, що ситуація буде різко погіршуватися. Ми йдемо за сценарієм 2020 року. І якщо подивитися статистику за аналогічний місяць минулого року, то зараз ми перебуваємо перед піком,
– зазначив Ігор Кузін.
Однак, він нагадав, що минулого року пік спостерігали через півтора – два місяці після тих цифр, які реєструють в країні наразі.
Водночас у МОЗ не виключають, що сплеск коронавірусу може початися раніше.
Такий спалах може статися раніше, але зараз є всі можливості для того, щоб його не допустити,
– додав Кузін.
Чим більше людей ми зараз охопимо щепленнями, тим менше матимемо наслідків для системи охорони здоров'я, для здоров'я людей, і тим менше будемо мати летальних випадків восени, коли такий спалах дійсно буде,
– зазначив Ігор Кузін.
Як діяти проти Дельти
За словами Ігоря Кузіна, базові профілактичні речі, які застосовували на початку пандемії COVID-19, так само ефективно діють і проти штаму Дельта.
Базові профілактичні засоби:
- уникнення місць масового скупчення,
- використання антисептиків,
- обробка рук,
- етикет чхання.
До слова, раніше прогнозували, що ситуація з COVID-19 в Україні може погіршитися вже в кінці липня.
Актуально про захворюваність
Джерело: МОЗ
- За минулу добу виявили 417 нових інфікованих коронавірусом. Госпіталізації потребували 433 інфікованих. На жаль, ще 14 заражених померли.
- Загалом в Україні офіційно зареєстрували 2 266 329 випадків інфікування коронавірусом. Серед них 53 269 – летальних.