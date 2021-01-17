Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас пропонує дещо послабити карантин у країні. Мовиться про переваги для людей, які зроблять вакцинацію проти COVID-19. Втім, така заява чиновника суперечить позиції уряду, який навпаки планує зробити обмеження жорсткішими.

Що пропонує Маас

Після щеплення люди повинні мати можливість відвідувати ресторани та кінотеатри. Про це Маас заявив у інтерв'ю Bild am Sonntag.

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Якщо у ресторанах чи кінотеатрах будуть лише вакциновані люди, вони не становитимуть загрози один одному,

– наголосив міністр.

Зауважимо, глава міністерства внутрішніх справ Хорст Зеехофер попереджав, що послаблення обмежень для щеплених людей можуть спричинити розкол у суспільстві.

Зверніть увагу! Вакцинація проти COVID-19 стартувала у Німеччині на початку січня. Згодом у країні заявили, що процес відбувається дуже повільно. До речі, для щеплень використовують вакцину BioNTech Pfizer.

Меркель хоче посилити локдаун

У Німеччині ще 11 січня ввели локдаун, який передбачає обмеження у пересуванні, закриття ресторанів і готелів тощо. Втім канцлерка Ангела Меркель виступила за ще жорсткіші обмеження.

Так, у Німеччині планують повністю зупинити громадський транспорт та ввести комендантську годину. Очікується, що такі правила діятимуть до 31 січня 2021 року.