Віленський подав заяву на звільнення 5 липня. На своє місце він рекомендує призначити директора Південного міжрегіонального департаменту Дмитра Самофалова.

До теми Ляшко не зміг визначитися, хто очолить НСЗУ – вкотре буде новий конкурс

Інформую, що мною прийнято рішення про звільнення з посади директора Департаменту договірної роботи НСЗУ за власним бажанням з припиненням державної служби,

– йдеться в заяві Віленського.



Заява на звільнення Андрія Віленського / Фото ZN.UA

Журналісти видання ZN.UA зауважили, що "ця інформація виглядає доволі дивно на тлі напруженої ситуації, про яку сам Віленський розповів ще 2 липня".

Тоді він повідомив, що в НСЗУ "напружена" ситуація, яка пов’язана з тим, що служба має швидко переукласти договори з лікарнями, які надають допомогу COVID-пацієнтам з коронавірусом відповідно до нового розпорядження керівника робіт. А їхня кількість зменшилась. Також, за його словами, потрібно було провести оплати за різноманітними напрямами.

...Отже, бачу завдання в цей складний перехідний період забезпечити безперебійне фінансування закладів і передати під управління нового керівника працюючий державний орган,

– розповів тоді він.

Навряд за такий короткий термін Віленський встиг та встигне до свого звільнення переконтрактувати, забезпечити безперебійне фінансування установ і передати працюючий орган своєму заступнику.

МОЗ оголосить новий конкурс на посаду очільника НСЗУ: що відомо

Нагадаємо, що 2 липня МОЗ проводило конкурс на посаду очільника НСЗУ.

Віленський відмовився від участі, посилаючись на купу справ у відомстві, які потрібно вирішити. Тоді залишилися 2 кандидати на посаду: Тетяна Бойко та Вадим Арістов.

Але Віктор Ляшко та його команда не змогли визначитись з переможцем. У відомстві вважають, що Бойко та Арістову "було б складно та зарано" керувати НСЗУ.

Заступники міністра погодилися з керівником одноголосно, і вирішили попросити Кабінет Міністрів призначити новий конкурс.

До слова, попередній очільник МОЗ Максим Степанов майже рік намагався "просунути" на посаду очільника НСЗУ "свою людину". Ще у травні 2020 року Степанов пообіцяв в найближчий термін обрати керівника. Конкурс проводився непрозоро та привернув увагу громадськості та ЗМІ, тож відомство так і не отримало нового лідера.