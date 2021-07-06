Очільник НСЗУ Андрій Віленський раптово подав у відставку

Виконавець обов'язків голови НСЗУ Андрій Віленський подав заяву на звільнення з посади. Ще кілька днів тому він розповідав про напружену ситуацію у відомстві.

Віленський подав заяву на звільнення 5 липня. На своє місце він рекомендує призначити директора Південного міжрегіонального департаменту Дмитра Самофалова.

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Інформую, що мною прийнято рішення про звільнення з посади директора Департаменту договірної роботи НСЗУ за власним бажанням з припиненням державної служби,

– йдеться в заяві Віленського.



Заява на звільнення Андрія Віленського / Фото ZN.UA

Журналісти видання ZN.UA зауважили, що "ця інформація виглядає доволі дивно на тлі напруженої ситуації, про яку сам Віленський розповів ще 2 липня".

Тоді він повідомив, що в НСЗУ "напружена" ситуація, яка пов’язана з тим, що служба має швидко переукласти договори з лікарнями, які надають допомогу COVID-пацієнтам з коронавірусом відповідно до нового розпорядження керівника робіт. А їхня кількість зменшилась. Також, за його словами, потрібно було провести оплати за різноманітними напрямами.

...Отже, бачу завдання в цей складний перехідний період забезпечити безперебійне фінансування закладів і передати під управління нового керівника працюючий державний орган,

– розповів тоді він.

Навряд за такий короткий термін Віленський встиг та встигне до свого звільнення переконтрактувати, забезпечити безперебійне фінансування установ і передати працюючий орган своєму заступнику.

МОЗ оголосить новий конкурс на посаду очільника НСЗУ: що відомо

Нагадаємо, що 2 липня МОЗ проводило конкурс на посаду очільника НСЗУ.

Віленський відмовився від участі, посилаючись на купу справ у відомстві, які потрібно вирішити. Тоді залишилися 2 кандидати на посаду: Тетяна Бойко та Вадим Арістов.

Але Віктор Ляшко та його команда не змогли визначитись з переможцем. У відомстві вважають, що Бойко та Арістову "було б складно та зарано" керувати НСЗУ.

Заступники міністра погодилися з керівником одноголосно, і вирішили попросити Кабінет Міністрів призначити новий конкурс.

До слова, попередній очільник МОЗ Максим Степанов майже рік намагався "просунути" на посаду очільника НСЗУ "свою людину". Ще у травні 2020 року Степанов пообіцяв в найближчий термін обрати керівника. Конкурс проводився непрозоро та привернув увагу громадськості та ЗМІ, тож відомство так і не отримало нового лідера.

Глава Національної служби здоров'я України – важлива посада, оскільки це відомство фінансує всю медичну систему. Так, саме НСЗУ оплачує послуги для пацієнтів, розподіляє гроші між медичними закладами, виплачує лікарням гроші тощо.

За законом, керівника НСЗУ обирають під час відкритого, тривалого і досить жорсткого конкурсу, адже це посада держслужбовця категорії "А", тобто найвищий корпус державної служби.