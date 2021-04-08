У Чехії вже вчетверте за рік пандемії COVID-19 змінили главу міністерства охорони здоров'я країни. Цього разу з посадою попрощався Ян Блатни. Причина – відмова придбати російську вакцину.

Рішення про звільнення Блатни ухвалив прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабиш. Тепер вакантне місце очільника МОЗ країни займе директор Факультетської лікарні в Празі Петро Аренбергер.

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Зауважимо, що колишній міністр охорони здоров'я вважає рішення Бабиша політично мотивованим. І наголосив, що його совість чиста. Щодо затвердження вакцин від коронавірусу, Блатни сказав, що завжди виступав за використання тільки перевірених препаратів.

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що відставка Блатни не пов'язана з його позицією щодо російської вакцини, і Чехія не реєструватиме її окремо від ЄС. Головною причиною звільнення міністра він назвав "різні підходи до управління охорони здоров'я, в тому числі зайва бюрократія в міністерстві".

Позиція влади

Чинний президент Чехії Мілош Земан розкритикував роботу ексочільника МОЗ. За словами президента, Блатни не дозволив надзвичайне використання "Супутника V" у Чехії.

Той, хто робить це, шкодить Чехії й несе спільну відповідальність за людей, які помирають через брак вакцин і повільні щеплення,

– сказав президент.

Актуально! Новий міністр охорон здоров'я вже заявив, що дозволить використання російської вакцини у межах клінічних випробувань на добровольцях.

Недовіра до російської вакцини "Супутник V"