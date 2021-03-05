Одеса може потрапити в червону зону до кінця березня

Через стрімке поширення коронавірусу Одеса може потрапити до червоної зони карантину. Припускають, це може статись в кінці березня або на початку квітня.

Протягом тижня добове зростання захворюваності в регіоні становило 31%. Про це розповів заступник директора обласного лабораторного центру МОЗ України Сергій Дементьєв.

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Яка ситуація з коронавірусом в Одесі

Дементьєв додав, що на початку лютого до лікарні забирали 20% хворих, тепер цей показник зріс до 40%.

Епідемічний процес в Одеській області активізувався. Сьогодні в Україні діють 4 червоні зони. Одеса – в жовтій. Враховуючи динаміку епідпроцесу, у нас є великі шанси в кінці березня потрапити в червону зону,

– наголосив чиновник.

Яка статистика