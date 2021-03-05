Одеса може потрапити в червону зону до кінця березня

5 березня 2021 , 21:23
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Джерело:

"Думская"

Через стрімке поширення коронавірусу Одеса може потрапити до червоної зони карантину. Припускають, це може статись в кінці березня або на початку квітня.

Протягом тижня добове зростання захворюваності в регіоні становило 31%. Про це розповів заступник директора обласного лабораторного центру МОЗ України Сергій Дементьєв.

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Яка ситуація з коронавірусом в Одесі

Дементьєв додав, що на початку лютого до лікарні забирали 20% хворих, тепер цей показник зріс до 40%.

Епідемічний процес в Одеській області активізувався. Сьогодні в Україні діють 4 червоні зони. Одеса – в жовтій. Враховуючи динаміку епідпроцесу, у нас є великі шанси в кінці березня потрапити в червону зону,
– наголосив чиновник.

Яка статистика

  • Директорка департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА Наталії Одарій-Захар'єва нагадала, що за добу в області зафіксували 372 випадки коронавірусу.
  • Захворіли 19 дітей і 18 медиків. Крім того, 3 людей померли, а 97 одужали.
  • Експерти зауважили, що частіше стали хворіти діти. Через це посилять карантин в освітніх закладах.
  • Опорними залишаються 20 лікарень, однак до переліку планують внести ще обласну клінічну лікарню.
  • Загалом від початку пандемії на Одещині виявили понад 87 тисяч хворих. Більше, ніж 96 тисяч людей одужали, але близько 2,7 тисячі померли.