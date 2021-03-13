На Одещині зафіксували спалах кишкової інфекції в місцевій школі. Інцидент трапився 11 березня у селищі міського типу Іванівка.

Загалом відомо про отруєння 8 дітей. Більшість постраждалих – учні початкової школи, які снідають і обідають в шкільній їдальні.

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В якому стані діти

Після обіду в їдальні дітей з діагнозом ентероколіт госпіталізовано в інфекційне відділення Іванівської районної лікарні. Лікарі оцінюють їх стан, як середньої тяжкості.

Що таке ентероколіт? Це одночасне запалення тонкої та товстої кишок. Є одним із найчастіших захворювань системи травлення. Причинами його є кишкові інфекції, гельмінтози, порушення харчування та зловживання гострою їжею, алкоголем. Хворі на ентероколіт скаржаться на часті проноси, розпирання в животі, нудоту, метеоризм, відсутність апетиту та запори.



Дані: Це одночасне запалення тонкої та товстої кишок. Є одним із найчастіших захворювань системи травлення. Причинами його є кишкові інфекції, гельмінтози, порушення харчування та зловживання гострою їжею, алкоголем. Хворі на ентероколіт скаржаться на часті проноси, розпирання в животі, нудоту, метеоризм, відсутність апетиту та запори.Дані: Wikipedia

Для того, щоб виявити причини інциденту, в харчоблоці взяли лабораторні проби, а співробітників їдальні перевіряють на предмет дотримання санітарних норм.

Нещодавні випадки отруєння дітей

У дошкільному навчальному закладі Тернополя шестеро дітей захворіли на гостру кишкову інфекцію. Дві дитини потрапили у лікарні.

Приблизно 50 учнів початкових класів у Кропивницькому отруїлися після сніданку у шкільній їдальні. У більшості з дітей були симптоми шлункового розладу, а декого з інтоксикацією довелося госпіталізувати.



Перші кроки при харчовому отруєнні / Інфографіка 24 каналу