На Одещині дві дитини померли від COVID-19

26 квітня 2021 , 19:16
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Джерело:

ДУ "Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України"

В Одеській області від коронавірусу померли дві дитини з Біляївського та Овідіопольського районів, яким було 14 і 11 років.

Головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров, що в області рівень смертності від коронавірусу становить 101,9 на 100 тисяч населення.

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Діти мали хронічні захворювання нирок та опорно-рухового апарату. Причина їхнього захворювання — контакт з лабораторно підтвердженими хворими,
– сказав Віталій Гончаров.

Станом на 26 квітня в Одеській області зафіксовано 131 509 випадків COVID-19, з яких 5698 (4,3%) – діти, 3895 – медпрацівники. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 2416 хворих.

"Про важкість перебігу свідчить рівень смертності на 100 тисяч населення, який склав 101,9. З початку епідемії помер кожний 54-й хворий. За неповний квітень померло 586 осіб. Всі померлі мали супутні захворювання, середній вік їх – 60 років", – йдеться у повідомленні ДУ "Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України".

Також із загальної кількості летальних випадків стосовно медиків – кожний 60-й був медичним працівником.

 Квітень місяць має всі шанси стати піковим по захворюваності та смертності від COVID-19,
– додали у пресслужбі.


Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Сімсек