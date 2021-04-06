Новий штам коронавірусу, що є значно заразнішим за попередні, – "британський" офіційно підтвердили на Одещині. Матеріали для аналізу брали у 12 осіб із важким перебігом хвороби.

Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України направив 12 зразків носоглоткових мазків від хворих на COVID-19 до референс-лабораторії у Києві. Усі ці пацієнти мали тяжкий перебіг хвороби.

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"Британський" штам на Одещині

З Києва матеріал направили у регіональну референс-лабораторію ВООЗ у Лондоні.

5 квітня прийшли результати, згідно з якими встановили циркуляцію штаму вірусу SARS-COV-2 "Британський варіант – VOC_20DEC-01 "UA" variant" серед мешканців Одеської області.

На нашу думку, саме циркуляція Британського штаму вірусу і стала причиною різкого зростання захворюваності та летальності в Одеській області з другої половини лютого поточного року,

– повідомляють в Одеському лабораторному центрі МОЗ.

Якщо з початку лютого в області щодоби реєструвалось в середньому 150 – 200 випадків, то в березні 700 та більше, зазначають медики.

Цей штам відрізняється коротким інкубаційним періодом в 1- 3 дні і у 3 рази більшою заразністю.

Зверніть увагу! Станом на 6 квітня в Одеській області зареєстровано 115 171 випадків COVID-19. Померло від ускладнень 1945 хворих. За останню добу зареєстровано 1436 лабораторно підтверджених випадків, з них 25 летальних.

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