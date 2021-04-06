На Одещині офіційно підтвердили "британський" штам коронавірусу
Новий штам коронавірусу, що є значно заразнішим за попередні, – "британський" офіційно підтвердили на Одещині. Матеріали для аналізу брали у 12 осіб із важким перебігом хвороби.
Джерело:Одеський лабораторний центр МОЗ
Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України направив 12 зразків носоглоткових мазків від хворих на COVID-19 до референс-лабораторії у Києві. Усі ці пацієнти мали тяжкий перебіг хвороби.
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"Британський" штам на Одещині
З Києва матеріал направили у регіональну референс-лабораторію ВООЗ у Лондоні.
5 квітня прийшли результати, згідно з якими встановили циркуляцію штаму вірусу SARS-COV-2 "Британський варіант – VOC_20DEC-01 "UA" variant" серед мешканців Одеської області.
На нашу думку, саме циркуляція Британського штаму вірусу і стала причиною різкого зростання захворюваності та летальності в Одеській області з другої половини лютого поточного року,
– повідомляють в Одеському лабораторному центрі МОЗ.
Якщо з початку лютого в області щодоби реєструвалось в середньому 150 – 200 випадків, то в березні 700 та більше, зазначають медики.
Цей штам відрізняється коротким інкубаційним періодом в 1- 3 дні і у 3 рази більшою заразністю.
Британський штам коронавірусу: що відомо
- Вперше зафіксували в Україні "британський" штам на початку березня – на Івано-Франківщині.
- Станом на початок квітня, за словами міністра МОЗ Максима Степанова, цей штам вже був зафіксований в усіх областях України.
- 5 квітня "британський" штам коронавірусної інфекції офіційно підтвердили у Чернівецькій області.
- 6 квітня цей штам коронавірусу виявили у зразках хворих із Житомира та 6 районів області.
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