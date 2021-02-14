На Одещині спалах гепатиту А: захворіли 15 дітей
У місті Роздільна, що в Одеській області, у приватному будинку зафіксували спалах гепатиту типу А. Захворіли одразу 16 осіб, 15 з яких – діти.
Джерело:ДСНС
14 хворих дітей із цього дому взяті під опіку, ще одна дитина – всиновлена. Захворювання на вірусний гепатит А вже підтверджено у всіх них.
Важливо знати Гепатити А, В і С: перші симптоми, лікування, профілактика
У ДСНС розповіли, що наразі проводить комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.
Гепатит А: причини і симптоми хвороби
- Найчастіше інфекція потрапляє в організм людини з їжею чи водою, яка забруднена інфікованими випорожненнями.
- Вірус легко підчепити, не дотримуючись елементарних правил гігієни: через немиті руки, погано оброблену їжа, спільний посуд тощо.
- Першими ознаками гепатиту А є підвищена температура, зникнення апетиту, загальна слабкість, біль в області печінки, нудота і навіть блювання.
Гепатит А: симптоми, профілактика і причини / Інфографіка 24 каналу
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter