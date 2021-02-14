На Одещині спалах гепатиту А: захворіли 15 дітей

Джерело:ДСНС
У місті Роздільна, що в Одеській області, у приватному будинку зафіксували спалах гепатиту типу А. Захворіли одразу 16 осіб, 15 з яких – діти.
14 хворих дітей із цього дому взяті під опіку, ще одна дитина – всиновлена. Захворювання на вірусний гепатит А вже підтверджено у всіх них.
Важливо знати Гепатити А, В і С: перші симптоми, лікування, профілактика
У ДСНС розповіли, що наразі проводить комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.Зверніть увагу! Гепатит А, який дехто більше знає як "хвороба Боткіна" чи жовтуха – гостра інфекційна хвороба з ураженням печінки, яка потрапляє в організм людини шляхом споживання їжі або води, забрудненої інфікованими випорожненнями.
Гепатит А: симптоми, профілактика і причини / Інфографіка 24 каналу