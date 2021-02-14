На Одещині спалах гепатиту А: захворіли 15 дітей

У місті Роздільна, що в Одеській області, у приватному будинку зафіксували спалах гепатиту типу А. Захворіли одразу 16 осіб, 15 з яких – діти.

14 хворих дітей із цього дому взяті під опіку, ще одна дитина – всиновлена. Захворювання на вірусний гепатит А вже підтверджено у всіх них.

Важливо знати Гепатити А, В і С: перші симптоми, лікування, профілактика

У ДСНС розповіли, що наразі проводить комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Гепатит А: причини і симптоми хвороби

Найчастіше інфекція потрапляє в організм людини з їжею чи водою, яка забруднена інфікованими випорожненнями.

Вірус легко підчепити, не дотримуючись елементарних правил гігієни: через немиті руки, погано оброблену їжа, спільний посуд тощо.

Першими ознаками гепатиту А є підвищена температура, зникнення апетиту, загальна слабкість, біль в області печінки, нудота і навіть блювання.

Гепатит А , який дехто більше знає як "хвороба Боткіна" чи жовтуха – гостра інфекційна хвороба з ураженням печінки, яка потрапляє в організм людини шляхом споживання їжі або води, забрудненої інфікованими випорожненнями.



Гепатит А: симптоми, профілактика і причини / Інфографіка 24 каналу