Одещина – серед лідерів захворюваності: смертність від коронавірусу зростає

​За добу 24 березня в Одеській області виявили 1 235 нових випадків інфікування коронавірусом. Це другий регіон за кількістю захворюваності після Києва, де зафіксували 1 267 випадків. Статистика смертності в регіоні – також невтішна.

За день від коронавірусу в області померли 25 осіб. Це на 6 людей більше, ніж добу перед цим. 24 березня на Одещині зробили 470 щеплень.

Важливо Максимальна захворюваність: 16 669 людей інфікувались коронавірусом

Детальніше про ситуацію на Одещині

Загалом в Одеській області на коронавірус захворіли 101 783 людини, із них 82 439 осіб вже одужали.

За весь період пандемії в області, на жаль, померли 1 679 людей.

Залишаються хворими на Одещині 17 665 осіб.

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що в місті не вистачає лікарів. Через це до ковідних відділень скерують інтернів.

Порівняння з іншими регіонами

В антирейтингу смертності від COVID-19 за добу область – на четвертому місці в Україні. Більше тільки в Дніпропетровській області – 37, Києві – 35 та Івано-франківській області – 26.

За кількістю захворюваності за весь час пандемії Одещина посідає другу сходинку після столиці. У Києві загалом було 156 603 випадки інфікування COVID-19.