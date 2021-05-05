Онука Євгенії Авраменко Олена Оробей розповіла, що її бабуся за фахом лікарка. Під час війни вона працювала на фронті.

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Євгенія Авраменко має статус людини з інвалідністю Другої світової війни 1-ї групи. Жінка захворіла на коронавірус на початку березня. Коли показники сатурації сягали 83%, вона втрачала свідомість та починала задихатися. Під час одного падіння вона навіть зламала ногу.

Я не знаю як захворіла. Почала пчихати, а потім піднялась температура. Я падала. Пам'ятаю, ось стояла, а потім раз і впала, ногу зламала,

– розповіла Євгенія Авраменко.

Перебіг хвороби був досить важким: жінка перестала рухатися, не могла самостійно ковтати їжу та пити.

Пацієнтку не госпіталізували через нестачу вільних місць у лікарні. Тому її онука самостійно ставила їй крапельниці, для чого змайструвала саморобну підставку. Окрім цього, пані Євгенія була підключена до кисневого апарату.

Лікарі мені сказали, що їй треба ставити крапельниці. Ці три тижні були важкими для мене. Тому, що бабуся сильно тяжко себе почувала. У неї вже почались набряки кінцівок, які утворюються, коли людина помирає. Вона марила. Почала виривати внутрішньовенні. Лікарі мені порадили поставити зонд, щоб було якесь харчування,

– розповіла Олена.

Онука пацієнтки також розповіла, що щодня на необхідні ліки родина витрачала 2 – 3 тисячі гривень. Серед препаратів були й антибіотики, і ліки, які підтримують серцеву діяльність.

Нині жінці вже значно краще і вона знову починає ходити. Олена Оробей продовжує піклуватися про бабусю і сподівається, що міськрада забезпечить можливість її реабілітації після лікування і компенсує витрати на медикаменти. При цьому пані Олена додала, що для ветеранів лікування повинно бути безкоштовним.