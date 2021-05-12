Кардіохірурга затримали на хабарі в 11 тисяч доларів

З'ясувалося, що лікар вимагав та одержав хабаря від пацієнта лікарні за проведення операції на серці. До вимагання грошей з пацієнтів він залучив і інших лікарів.

До теми 2 300 доларів за довідку про інвалідність для ветерана: лікарку затримали на хабарі

За даними слідства, у медичному закладі систематично отримували гроші від громадян, які проходять лікування або потребують іншої медичної допомоги.

Гроші вимагали за безкоштовні операції

Хабарі брали за лікування, яке підпадає під безоплатну медичну допомогу.

Вартість "послуг" лікарів становила до 500 тисяч гривень та залежала від складності та стану хворих.

Наразі вирішуються питання щодо оголошення вказаній посадовій особі про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.