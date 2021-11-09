Про напружену ситуацію розповіла волонтерка Катерина Ножевнікова. До її благодійного фонду посипався шквал таких звернень.

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Я розумію, що потрібно звільняти місця, що багато захворіли й потребують госпіталізації, але ризикувати життям пацієнтів з міркувань статистики наявності місць незаконно і негуманно,

– написала Ножевнікова.

Також вона розповіла, що адреси лікарень, де розміщені COVID- хворі, періодично потрапляють під відключення електроенергії. І саме тут ризики для пацієнтів з низькою сатурацією стають величезними.

Звичайно зараз в одеському регіоні ситуація зі світлом набагато краща, завдяки Обленерго та нашій спільній роботі у плані виключення адрес, де перебувають пацієнти на концентраторах із планових відключень, але аварії ніхто не скасовував. А також є такі планові роботи, які неможливо перенести. І час від часу навіть такі адреси потрапляють під відключення,

– зауважила волонтерка.

Виписка пацієнтів додому з низькою сатурацією ще небезпечніша. Нині в Одесі тривають планові та аварійні відключення електроенергії. А у випадку відключення світла і різкого падіння сатурації (що характерно для постковідних пацієнтів) у людини просто не буде часу дочекатися швидку або дістатися самостійно до найближчої лікарні або станції швидкої, де є кисень.

Потрібно знати свої права: при якій сатурації людину можна виписувати

Згідно з наказом МОЗ, пацієнта можна виписати зі стаціонару лише при сатурації 94 і вище на низькому потоці кисню (3 – 4 літри на хвилину)

Ніхто не може змусити вас забрати пацієнта із сатурацією без кисню і з рівнем сатурації нижче 88 – 86. Такий пацієнт у разі відключення світла зможе протриматися якийсь час,

– заявила благодійниця.

Що робити, коли пацієнта хочуть виписати через негативний ПЛР-тест

Якщо у пацієнта сатурація нижче 94 на низькому потоці, а тест на коронавірус негативний, то його повинні перевести в терапевтичне відділення звичайної лікарні.

Якщо у терапевтичних лікарнях немає вільних місць, людину повинні залишити в COVID-відділенні до стабілізації сатурації.

Нагадую, що якщо ваш пацієнт має декларацію з сімейним лікарем, то ви можете отримати концентратор на виписку у своїй поліклініці,

– додала Ножевнікова.

Щоправда, концентраторів досить мало, а черга на виписку і черга для тих, хто хворіє, все більше і більше.



Виписка пацієнта з кисневою підтримкою / Наказ МОЗ