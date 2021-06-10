В Одесі трьох пацієнтів психлікарні з інвалідністю вивезли на кладовище і залишили: відео

В Одесі трьох пацієнтів обласного медичного центру психічного здоров'я залишили на кладовищі. За словами чоловіків, їх привезли на цвинтар з медустанови.

Чоловіків забрали до спеціалізованого центру

Про інцидент розповіла Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Наразі чоловіки перебувають в Одеському міському центрі інтеграції людей без певного місця проживання. Із кладовище до центру пацієнтів забрала "швидка допомога".

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Чоловіки з інвалідністю: в одного – травма голови, в іншого немає обох ніг, третій – пересувається поповзом. Чоловіки стверджували, що їх вивезли з медустанови на кладовище. Там їх і знайшли небайдужі громадяни,

– розповіла Денисова.

4 червня постраждалих виявив письменник Сергій Бакуменко. За його словами, люди були голодні та перелякані. Чоловіки говорили, що їх привезли на кладовище з психіатричної лікарні та покинули там.

"Ми з лікарями і поліцейськими вчора стояли, і у нас у всіх в очах стояли сльози. Ми спочатку не вірили цим людям, тому що було видно, що ці люди не в собі. Вони були як наївні діти, але вони постійно повторювали, що їх вивезли на кладовище саніари з психлікарні на Воробйова, 9. Один з цих нещасних згадав, що коли він запитав санітара, куди їх везуть, то той зі сміхом їм відповів: "На розстріл!", – розповів Бакуменко.

Інформацію про те, що чоловіки є їхніми пацієнтами згодом у психіатричній лікарні таки підтвердили.

У зазначеному закладі моєму представнику підтвердили, що знайдені чоловіки – їхні пацієнти, яких виписали напередодні за власним бажанням і за письмовою заявою,

– додала Денісова.

В лікарні пояснили, що вказані особи перебували у задовільному психічному стані, до них не застосовували примусову госпіталізацію. Також чоловіки не були визнані судом недієздатними і могли самовільно залишати медцентр та повертатися туди за бажанням.

Дістатись кладовища самостійно чоловіки не могли

Водночас в психіатричному центрі не змогли пояснити, як люди з інвалідністю могли подолати відстань у 7 км.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 135 ККУ (завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство, старість, хворобу).