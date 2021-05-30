В Одесі відкрили центр вакцинації для записаних через Дію

Одеса приєдналась до трьох міст України, в яких відкрито Центри вакцинації від COVID-19. Щеплення проводитимуть вакциною CoronaVac.
Де розташований центр
Центр функціонуватиме на території стадіону Національного університету "Одеська юридична академія", щеплення проводитимуть з 9.00 до 17.00.
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Очікувана кількість щеплень за один день, саме у цьому центрі – 250 – 300. Імунізацію проводитимуть вакциною Coronavac.
Хто може отримати вакцину
Щеплюватимуть людей віком 60 років і старше, які попередньо були зареєстровані в листі очікування на порталі або в додатку "Дія". Людям попередньо перетелефонують та запросять на вакцинацію.
Роботу центру в неділю забезпечуватимуть медики одеського ЦПМСД №3.
Нагадаємо, центри вакцинації населення відкрито вже у Києві та Львові (Київський центр розташований на території Міжнародного виставкового центру, а Львівський – на базі стадіону "Арена Львів".
Що відомо про центри вакцинації населення
- 29 травня у Києві та Львові відкрили центри вакцинації проти коронавірусу.
- Для імунізації використовують вакцину CoronaVac.
- Вакцинуватись можуть всі охочі, хто раніше зареєструвався у додатку Дія (як повідомили у МОЗ).
- Для отримання дози слід мати при собі паспорт, ідентифікаційний код і телефон (для підтвердження запису у Дії).