Скандал з COVID-ліжками: в Одесу з перевіркою відправлять "десант" з Ради

"Слуга народу" Олексій Леонов поскаржився, що Одеська клінічна залізнична лікарня не приймає пацієнтів з COVID-19. При тому, що там є вільні місця, а ситуація в інших медустаномах міста є критичною.

Мовиться про 54 ліжка. До того ж, лікарня Укрзалізниці забезпечена необхідними грошима та інфраструктурою, заявив нардеп під час засідання профільного комітету Ради.

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"За моєю інформацією, це робиться, тому що лікарня надає людям тільки комерційні послуги. Бо за все беруть гроші, вони йдуть через якісь фонди, установи", – зазначив Леонов.

Поясність, будь ласка, чому у вас вільні 54 ліжка, коли представники громадських організацій бігають по місту та приносять людям додому концентратори?,

– запитав він.

Керівник "Центру охорони здоров'я" УЗ Наталія Білинська відповіла, що лікарня не може приймати людей, оскільки для цього немає достатньо кисневих концентраторів.

"По-перше, у вас зараз загружені 46 ліжка, а 54 – вільні. По-друге, 16 концентраторів стоять у реанімаціях. Ви їх використовуєте тільки для операцій, за які берете гроші", – наголосив Леонов.

Ситуація з COVID-19 на Одещині

Через це комітет з питань здоров'я нації Ради вирішив провести виїзну перевірку й направити відповідне звернення у правоохоронні органи.

Джерело: РНБО