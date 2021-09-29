Донором став 38-річний чоловік. Медики не змогли врятувати його життя через складну черепно-мозкову травму. Лікарі констатували смерть головного мозку, а рідні дали дозвіл на забір його органів.

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Дівчинці пересадили серце

Живе серце донора 28 вересня до столиці вдалося оперативно доправити менш ніж за годину. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Щойно закінчилась операція з пересадки серця 12-річній дівчинці, яка втратила б життя, якби вчасно не доставили орган. Серце вже б'ється у її грудях!,

– зазначив він.

Відомо, що життя дівчинки різко змінилося у 2020 році. Спочатку після тренування в неї почав боліти живіт, потім з'явилася задишка, кашель і набряки. Лікарі діагностували кардіоміопатію. Урятувати її може лише трансплантація. І шанс на це з'явився сьогодні.



У Києві успішно пересадили серце 12-річній дівчинці / Фото МВС



Доправили органи вертольотом / Фото МВС

Інші важливі трансплантації

У повідомленні мовиться, що нирки та печінку від того самого 38-річного вінницького донора теж терміново привезли у Київ для пересадки пацієнтам інших лікарень:

дві нирки сьогодні пересадять дівчаткам 12 та 17 років;

печінку отримає ще одна 17-річна дівчина, яка вже майже місяць перебувала у критичному стані в реанімації.

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