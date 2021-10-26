Один зі штамів грипу міг "померти" через коронавірус

Відомо, що обмеження через пандемію COVID-19 фактично скасували епідемію грипу 2020 – 2021 років. Деякі вчені підозрюють, що через це один з основних штамів грипу міг вимерти.

Таким чином, пандемія COVID-19, можливо, призвела до зникнення штаму грипу. Мовиться про B/Yamagata – один із чотирьох штамів, які регулярно циркулюють планетою.

Увага Україну накриє вірусна хвиля: як посилити ефект вакцинації

Але останнім часом цей штам повністю випав з поля зору. Дослідники заявили, що штами B/Yamagata не були ізольовані або генетично секвеновані для відстеження випадків грипу з березня 2020 року.

За останній сезон грипу офіційним органам охорони здоров'я у США повідомили лише про 31 підозру на B/Yamagata. Але у жодному випадку хвороба не підтвердилась.

Дослідники зазначили, що B/Yamagata завжди був менш заразним, ніж інші основні штами грипу. Окрім цього, він не надто активно мутує – з 2015 року виробникам вакцин не доводилося оновлювати компонент B/Yamagata щорічно.

Але важливо розуміти, що необхідно більше часу, аби простежити долю B/Yamagata. Оскільки, на думку дослідників, грип – "непостійний звір".

До складу нинішньої вакцини проти грипу входять чотири штами:

грип A/H3N2,

грип A/H1N1,

грип B/Victoria,

грип B/Yamagata.

Експерти зауважили, що заміна штаму B/Yamagata у вакцині на інший небезпечніший штам може покращити ефективність щеплення. Або ж вакцину можна скоротити до трьох штамів, що зробить щеплення дешевшим та простішим у виробництві.