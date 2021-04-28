Служба охорони здоров'я Великої Британії (PHE) проаналізувала дані про 57 000 вакцинованих людей з 24 000 домогосподарств. Їх порівнювали майже з одним мільйоном невакцинованих громадян.
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Дослідження показало, що у тих людей, які заразилися коронавірусом через 3 тижні після першого уколу, ймовірність передачі вірусу своїм близьким була на 38 – 49% нижчою, ніж у нещеплених.
Міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок заявив, що це приголомшлива новина.
Ми вже знаємо, що вакцини рятують життя, і це дослідження – реальні дані, які показують, що вакцини також скорочують передачу цього смертельного вірусу,
– зауважив він.
Домогосподарства вважаються місцем "високого ризику" поширення вірусу. У дослідженні йдеться, що аналогічні результати можна очікувати в інших умовах з аналогічними ризиками передачі, до прикладу під час спільного проживання або у в'язницях.
Вакцини не тільки знижують ступінь важкості захворювання і запобігають сотні смертям щодня, тепер ми бачимо, що вони додатково впливають на зниження шансів передачі COVID-19 іншим,
– заявила керівниця відділу імунізації PHE Мері Рамзі.
Попередні дослідження PHE також свідчать про користь вакцинації
- Попередні дослідження вже показали, що через 4 тижні після першої дози вакцини у людини знижується ризик розвитку симптоматичного коронавірусу.
- Також раніше дослідники з PHE підрахували, що впровадження вакцини у Великій Британії у грудні 2020 року запобігло 10 400 смертям серед людей віком від 60 років до кінця березня 2021 року.