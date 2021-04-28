Одна доза COVID-вакцини скорочує поширення коронавірусу на 50%

Згідно з новим дослідженням британських науковців, лише одна доза вакцини Pfizer або AstraZeneca знижує ймовірність передачі коронавірусу іншим людям до 50%. Це ще раз підтверджує, що вакцинація є найкращим виходом з пандемії.

Служба охорони здоров'я Великої Британії (PHE) проаналізувала дані про 57 000 вакцинованих людей з 24 000 домогосподарств. Їх порівнювали майже з одним мільйоном невакцинованих громадян.

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Дослідження показало, що у тих людей, які заразилися коронавірусом через 3 тижні після першого уколу, ймовірність передачі вірусу своїм близьким була на 38 – 49% нижчою, ніж у нещеплених.

Міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок заявив, що це приголомшлива новина.

Ми вже знаємо, що вакцини рятують життя, і це дослідження – реальні дані, які показують, що вакцини також скорочують передачу цього смертельного вірусу,

– зауважив він.

Домогосподарства вважаються місцем "високого ризику" поширення вірусу. У дослідженні йдеться, що аналогічні результати можна очікувати в інших умовах з аналогічними ризиками передачі, до прикладу під час спільного проживання або у в'язницях.

Вакцини не тільки знижують ступінь важкості захворювання і запобігають сотні смертям щодня, тепер ми бачимо, що вони додатково впливають на зниження шансів передачі COVID-19 іншим,

– заявила керівниця відділу імунізації PHE Мері Рамзі.

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