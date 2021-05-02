Команда науковців з Імперського коледжу Лондона, Лондонського університету Королеви Марії та Лондонського університетського коледжу провела дослідження, яке стосувалося імунних реакцій у британських медичних працівників з лікарень Barts і Royal Free після першої дози вакцини Pfizer-BioNTech.

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Як проводилось дослідження

Зразки крові медиків проаналізували на наявність і рівні імунітету проти вихідного варіанту SARS-CoV-2, а також проти "британського" (B.1.1.7) і "південноафриканського" (B.1.351) штамів.

Окрім антитіл дослідники зосередилися на двох типах білих кров'яних тілець: B-клітинах, які "запам'ятовують" вірус; і Т-клітинах, які не лише допомагають В-клітинам запам'ятовувати, а й розпізнають і знищують інфіковані клітини.

Оскільки вчені включили в дослідження лише 2 нових штами коронавірусу, вони не впевнені, що результати актуальні для інших варіантів, зокрема з Бразилії (P.1) чи з Індії (B.1.617 і B.1.618).

Що з'ясували науковці

Вчені виявили, що вакциновані 1 дозою люди, які раніше хворіли на легкий або безсимптомний COVID-19, значно краще захищені від "британського" і "південноафриканського" штаму коронавірусу ніж ті, які ніколи не хворіли на COVID-19 і теж вакцинувалися 1 дозою.

З'ясувалося, що перша доза вакцини посилює відповідь Т-клітин, В-клітин і нейтралізуючих антитіл у перехворілих людей.

А ось у людей, які не хворіли на коронавірус, імунна відповідь після першої дози була нижчою, що потенційно збільшує ризики інфікування. Це вкотре підкреслює важливість другої дози вакцини.

Наші дані показують, що природна інфекція сама по собі не може забезпечити достатній імунітет проти варіантів вірусу. Ймовірно, одноразова доза вакцини посилює імунітет у людей з попередньою інфекцією,

– заявила професорка імунології та респіраторної медицини Імперського коледжу Лондона Розмарі Бойтон.

Поки що залишається незрозумілим, який саме рівень захисту забезпечують Т-клітини. Але цікаво, що "британський" та "південноафриканським" штами приводять до появи Т-клітинного імунітету.

Професорка Бойтон додала, що важливо пришвидшити вакцинацію проти COVID-19 по усьому світу. Це не лише знизить швидкість поширення вірусу, а й виключить можливість появи нових варіантів.