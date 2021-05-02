Одна доза COVID-вакцини захищає від нових штамів, але не всіх: кого саме

Вчені з Великої Британії виявили, що 1 доза вакцини проти коронавірусу підвищує захист від нових варіантів вірусу SARS-CoV-2. Але лише у тих людей, які хворіли на COVID-19 раніше.

Команда науковців з Імперського коледжу Лондона, Лондонського університету Королеви Марії та Лондонського університетського коледжу провела дослідження, яке стосувалося імунних реакцій у британських медичних працівників з лікарень Barts і Royal Free після першої дози вакцини Pfizer-BioNTech.

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Як проводилось дослідження

Зразки крові медиків проаналізували на наявність і рівні імунітету проти вихідного варіанту SARS-CoV-2, а також проти "британського" (B.1.1.7) і "південноафриканського" (B.1.351) штамів.

Окрім антитіл дослідники зосередилися на двох типах білих кров'яних тілець: B-клітинах, які "запам'ятовують" вірус; і Т-клітинах, які не лише допомагають В-клітинам запам'ятовувати, а й розпізнають і знищують інфіковані клітини.

Що з'ясували науковці

Вчені виявили, що вакциновані 1 дозою люди, які раніше хворіли на легкий або безсимптомний COVID-19, значно краще захищені від "британського" і "південноафриканського" штаму коронавірусу ніж ті, які ніколи не хворіли на COVID-19 і теж вакцинувалися 1 дозою.

З'ясувалося, що перша доза вакцини посилює відповідь Т-клітин, В-клітин і нейтралізуючих антитіл у перехворілих людей.

А ось у людей, які не хворіли на коронавірус, імунна відповідь після першої дози була нижчою, що потенційно збільшує ризики інфікування. Це вкотре підкреслює важливість другої дози вакцини.

Оскільки вчені включили в дослідження лише 2 нових штами коронавірусу, вони не впевнені, що результати актуальні для інших варіантів, зокрема з Бразилії (P.1) чи з Індії (B.1.617 і B.1.618).

Наші дані показують, що природна інфекція сама по собі не може забезпечити достатній імунітет проти варіантів вірусу. Ймовірно, одноразова доза вакцини посилює імунітет у людей з попередньою інфекцією,

– заявила професорка імунології та респіраторної медицини Імперського коледжу Лондона Розмарі Бойтон.

Поки що залишається незрозумілим, який саме рівень захисту забезпечують Т-клітини. Але цікаво, що "британський" та "південноафриканським" штами приводять до появи Т-клітинного імунітету.

Професорка Бойтон додала, що важливо пришвидшити вакцинацію проти COVID-19 по усьому світу. Це не лише знизить швидкість поширення вірусу, а й виключить можливість появи нових варіантів.