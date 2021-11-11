Вчені дослідили реакцію на вакцину

Вчені департаменту охорони здоров'я та соціальної допомоги Великої Британії дослідили, що одна доза препарату Pfizer викликала помірне збільшення Т-клітинної (імунної) реакції у людей, які раніше не хворіли на COVID-19.

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Але у тих, хто перехворів, а згодом вакцинувався, концентрація Т-клітин виявилася в 5,2 раза більшою.

Зверніть увагу! Крім того, вчені побачили, що у тих, хто переніс COVID-19 та вакцинувався однією дозою, кількість антитіл у 7,7 раза більша, ніж у тих, хто був щеплений, але не хворів.

Водночас після двох доз у людей, які раніше не переносили хвороби, антитіл було стільки ж, як у тих хто був інфікований та отримав одну дозу вакцини.

Навіть одна доза вакцини ефективна

Разом з тим, якщо людина не хворіла COVID-19 та отримала перше щеплення, її імунна реакція на вірус краща, ніж у тих, хто перехворів та не вакцинувався зовсім.

Вчені зробили висновок, що одна доза "з високою ймовірністю забезпечить захист від інфекції чи повторного інфікування".

Тобто, одна доза вакцини може захистити, як від першого захворювання, так і від повторного.

Природні антитіла теж посилюють дію вакцини

Але захист від повторного інфікування буде сильнішим, бо після COVID-19 організм виробляє власні антитіла, які будуть підсилені вакциною.

Водночас у дослідженні наголосили, що ефективність однієї дози буде нижчою проти штаму Дельта.

У перспективі вчені повинні визначити додаткову користь другого щеплення щодо потужності та тривалості імунної відповіді у людей, вакцинованих після хвороби.