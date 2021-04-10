Одна доза вакцини CoronaVac проти COVID-19 є ефективнішою для жінок: дослідження

Турецькі вчені з Університету імені Джелал Баяра в Манісі заявили, що китайська вакцина CoronaVac проти COVID-19 викликає "сильнішу імунну відповідь" у жінок.

Зазеачимо, що препарат проти коронавірусу від фармкомпанії Sinovac Biotech незабаром надійде і в українські пункти вакцинації в Україні.

Читайте також Китай схвалив третю COVID-вакцину компанії Sinopharm для клінічних випробувань

Вчені провели дослідження у період з 11 січня по 18 березня 2021 року на невеликій групі з 1053 медппрацівників, які не хворіли коронавірусом раніше.

Проби на антитіла у 939 учасників експерименту взяли не менше ніж через 28 днів після першої дози, і у 771 учасника – через аналогічний термін після другої.

Гуморальна (тип імунної відповіді) відповідь спостерігалася у 25,3% учасників через чотири тижні після першої дози і у 97,92% через чотири тижні після другого. Так, вчені описали лише рівень антитіл, але також зазначили, що після вакцинації "достатній рівень імунітету" був у обох статей, але у жінок "імунна відповідь була значно вищою" у порівнянні з чоловіками.

Після першої дози антитіла у жінок були на рівні 29,5% , у чоловіків – 18,6%.

, у чоловіків – Після другої ін'єкції показники були такими: жінки – 99,2%, чоловіки – 95,7%.

Зазначимо, що одні тільки рівні антитіл не гарантують, що людина повністю захищена від коронавірусу, оскільки існує також і клітинний імунітет. За словами вчених, його рівень непросто визначити.

Коротко про вакцини для українців

Очільник Міністерства охорони здоров'я зазначив, що наразі Україна підписала такі контракти:

на 10 мільйонів доз – з компанією NovaVax,

на 2 мільйони доз – з AstraZeneka/CoviShield,

на 2 мільйони доз – щодо вакцини Sinovac,

на 10 мільйонів доз – з компанією Pfizer.

25 березня Індія призупинила експорт вакцини AstraZeneca, виробленої Індійським інститутом сироватки. Все – через нестачу препарату на внутрішньому ринку.