Одна доза вакцини Pfizer може гарантувати 90% захисту від COVID-19 на 21-й день

Найбільший захист вакцина проти коронавірусу Pfizer/BioNTech забезпечує на 21-й день після проведення щеплення.

Джерело: The Guardian

Однак перші два тижні після вакцинації його ефективність є майже нульовою. Про це заявили вчені з Університету Східної Англії, які проаналізували програму масової вакцинації населення в Ізраїлі.

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Так, початковий аналіз, який провели ізраїльські вчені, показав ефективність Pfizer на рівні 52%. Однак в аналізі не взяли до уваги дані після 18 дня з моменту введення вакцини.

Британські дослідники повідомили, що вакцинація стає на 90% ефективним через три тижні, а пізніше цей показник залишається незмінним.

Ми побачили кілька упущень в тому, як вони (ізраїльські вчені) працювали з даними, включаючи те, що вони не намагалися оцінити ефективність вакцини в період після 18-го дня від її ведення. А це дало б кращі вказівки на те, наскільки ефективною могла б бути одна доза вакцини, якщо видачу другої дози відкладуть на 12 тижнів,

– заявив професор Пол Хантер.

Експерти Університету Східної Англії уточнили, що при обстеженні жителів Ізраїлю, які отримали лише одну дозу вакцини, відразу після вакцинації рівень захисту був майже нульовим – до 14 днів.

Згодом імунітет починає постійно зростати, досягаючи показника в 90% на 21-й день після щеплення, і більш не покращується.

"Це показує, що одна доза вакцини дає сильний захист, хоча для досягнення цього може знадобитися 21 день", – додав Хантер.