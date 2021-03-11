Більше половини хворих на рак, які отримують одну дозу вакцини компанії Pfizer проти COVID-19, залишаються мало захищеними від коронавірусу.

Вчені вважають, що тривалий проміжок між дозами вакцини Pfizer-BioNTech може зробити багатьох хворих на рак вразливими до зараження COVID-19.

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Так, більше половини хворих на рак, які отримують одну дозу вакцини Pfizer COVID-19, залишаються мало захищеними від вірусу.

Дані першого у світі випробування з вивчення рівня імунного захисту після вакцини Pfizer-BioNTech у хворих онкологією виявили, що на третьому тижні після введення першої дози вакцини антитіла з'являлися тільки у 39% пацієнтів з солідним раком і у всього у 13% – з гематологічним. Тоді як у пацієнтів без онкології цей показник становить 97%.

Що відбувається після другої дози вакцини від коронавірусу

Дослідження препринтів також повідомляє, що коли друга доза вакцини була введена через три тижні після першої дози:

Імунна відповідь значно покращилася у хворих на солідний рак,

У 95% з хворих на солідний рак виявляли виявлені антитіла до вірусу SARS-CoV-2 лише за два тижнів.

Ті, хто не отримав другу дозу вакцини через три тижні, не побачили жодного реального поліпшення: лише у 43% пацієнтів з солідним раком і у 8% хворих на рак крові виробилися антитіла до вакцини Pfizer через п'ять тижнів у порівнянні зі 100% випадками з контрольної групи.

Як проходило дослідження

Дослідження проводилося на 151 онкохворому пацієнту, а в контрольній групі перебувало 54 людини без такого діагнозу. Їм внутрішньом'язово вводили дві дози вакцини BNT162b2 з інтервалом в 21 день.

Вчені прийшли до висновку, що в проміжку між введенням двох доз вакцини від коронавірусу онкохворі люди залишаються в групі з високим ризиком зараження SARS-Cov2.

Відтак дослідники рекомендують переглянути для пацієнтів з такими діагнозами схему вакцинації і скоротити інтервал між щепленнями для них і для інших груп ризику з ослабленим імунітетом до трьох тижнів.