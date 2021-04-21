Одна харчова добавка демонструє ефективність проти шизофренії
Вчені протестували добавки з бетаїном, які нині використовують в межах комбінованої терапії для лікування людей. Ефективність цих добавок проти симптомів шизофренії дослідили на мишах.
Джерело:The University of Tokyo
Окрім цього, вдалося з'ясувати механізм дії речовини на нейрони мозку. Відтепер команда планує проведення клінічних випробувань.
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Під час перших експериментів на мишах виявилось, що харчова добавка бетаїн знижує поведінкові симптоми шизофренії, які викликала генетична мутація.
Бетаїн надходить в організм людини з їжею, але в тканинах мозку людей з шизофренією знижений рівень цієї речовини.
Тож науковці з Токійського університету вирішили протестувати бетаїн в якості основного терапевтичного засобу.
Після лікування поведінка мишей з шизофренією змінилася
- Відомо, що симптоми шизофренії провокує мутація в гені kif3b. Тож вчені відібрали мишей з цією мутації та змінили їхній раціон, збагативши його підвищеною кількістю бетаїну.
- Це скоригувало поведінкові симптоми гризунів, які до лікування уникали будь-якої взаємодії з іншими особинами в клітці. Так, після лікування поведінка мишей з шизофренією стала такою ж, як у гризунів з контрольної групи.
- Аби з'ясувати, як добавки бетаїну створюють такий ефект, вчені виростили нервові клітини з мутацією kif3b і додали до них флуоресцентні мітки для спостережень.
- Виявилося, що мутантні нейрони мали іншу структуру, однак лікування бетаїном дозволяло уникати даних патологій.
- Подальші спостереження продемонстрували, що мутації kif3b викликають дисфункцію білка CRMP2 в тканинах мозку. Натомість ллікування бетаїном захищає CRMP2, що дозволяє мутованим клітинам формувати необхідну структуру.
Оскільки харчові добавки з бетаїном вже використовують для лікування людей зі спадковим метаболічним захворюванням (гомоцистинурією), вчені вважають, що його застосування проти шизофренії також має бути безпечним.
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