Вчені протестували добавки з бетаїном, які нині використовують в межах комбінованої терапії для лікування людей. Ефективність цих добавок проти симптомів шизофренії дослідили на мишах.

Окрім цього, вдалося з'ясувати механізм дії речовини на нейрони мозку. Відтепер команда планує проведення клінічних випробувань.

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Під час перших експериментів на мишах виявилось, що харчова добавка бетаїн знижує поведінкові симптоми шизофренії, які викликала генетична мутація.

Бетаїн надходить в організм людини з їжею, але в тканинах мозку людей з шизофренією знижений рівень цієї речовини.

Тож науковці з Токійського університету вирішили протестувати бетаїн в якості основного терапевтичного засобу.

Після лікування поведінка мишей з шизофренією змінилася

Відомо, що симптоми шизофренії провокує мутація в гені kif3b. Тож вчені відібрали мишей з цією мутації та змінили їхній раціон, збагативши його підвищеною кількістю бетаїну.

Це скоригувало поведінкові симптоми гризунів, які до лікування уникали будь-якої взаємодії з іншими особинами в клітці. Так, після лікування поведінка мишей з шизофренією стала такою ж, як у гризунів з контрольної групи.

Аби з'ясувати, як добавки бетаїну створюють такий ефект, вчені виростили нервові клітини з мутацією kif3b і додали до них флуоресцентні мітки для спостережень.

Виявилося, що мутантні нейрони мали іншу структуру, однак лікування бетаїном дозволяло уникати даних патологій.

Подальші спостереження продемонстрували, що мутації kif3b викликають дисфункцію білка CRMP2 в тканинах мозку. Натомість ллікування бетаїном захищає CRMP2, що дозволяє мутованим клітинам формувати необхідну структуру.

Оскільки харчові добавки з бетаїном вже використовують для лікування людей зі спадковим метаболічним захворюванням (гомоцистинурією), вчені вважають, що його застосування проти шизофренії також має бути безпечним.