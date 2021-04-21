Одна харчова добавка демонструє ефективність проти шизофренії

Джерело:The University of Tokyo
Вчені протестували добавки з бетаїном, які нині використовують в межах комбінованої терапії для лікування людей. Ефективність цих добавок проти симптомів шизофренії дослідили на мишах.
Окрім цього, вдалося з'ясувати механізм дії речовини на нейрони мозку. Відтепер команда планує проведення клінічних випробувань.
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Під час перших експериментів на мишах виявилось, що харчова добавка бетаїн знижує поведінкові симптоми шизофренії, які викликала генетична мутація.
Бетаїн надходить в організм людини з їжею, але в тканинах мозку людей з шизофренією знижений рівень цієї речовини.
Тож науковці з Токійського університету вирішили протестувати бетаїн в якості основного терапевтичного засобу.
Оскільки харчові добавки з бетаїном вже використовують для лікування людей зі спадковим метаболічним захворюванням (гомоцистинурією), вчені вважають, що його застосування проти шизофренії також має бути безпечним.