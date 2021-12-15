Легалізація канабісу на Мальті

Дорослим людям дозволять носити з собою до семи грамів канабісу, а вдома вирощувати не більше чотирьох рослин. Однак споживати його в громадських місцях та на очах дітей заборонено.

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За цей закон проголосувало 36 мальтійських депутатів за і 27 проти. Відповідно до нього, особам, у яких виявлять понад сім грамів канабісу, загрожує штраф до 100 євро. За паління у громадських місцях штрафуватимуть на 235 євро, а у присутності осіб молодше 18 років – до 500 євро.

Законом передбачено створення спілок для продажу готового канабісу чи його насіння – таким чином регулюватиметься обіг наркотику. Одна особа зможе бути членом лише однієї спілки.

Також надаватимуть підтримку неповнолітніх, у яких знайшли коноплю. Їм буде рекомендовано план догляду або лікування, а не арешт або кримінальне провадження.

Легалізація канабісу у світі

Схожі плани на легалізацію канабісу мають кілька інших країн, наприклад Німеччина, Люксембург та Швейцарія.

Наступного року Італія проведе референдум з цього питання, тоді як Південна Африка, Мексика, Ямайка, Португалія та ряд штатів США вже мають схоже законодавство.

Уругвай був першою країною у світі, яка легалізувала канабіс для особистого використання у 2013 році, а потім Канада у 2018 році.

У Нідерландах, які славляться своїми кафе з марихуаною, канабіс досі технічно заборонений. Однак існує толерантність до препарату, коли він продається в кав’ярнях.

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