Україна однією з перших у світі отримає вакцину від коронавірусу, вироблену в Індії. Поставку першої партії очікують вже у лютому.

Мовиться про препарат Covishield. Його виробляє Serum Institute India.

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В майбутньому очікується поставка більшої кількості вакцин, вироблених в Індії, у міру нарощування виробництва, щоб забезпечити добробут всіх українців,

– мовиться у повідомленні.

У посольстві наголосили, що Україні так швидко зможе вакцину індійського виробництва завдяки особистим проханням президента Володимира Зеленського та зусиллям Міністерства охорони здоров'я.

Зверніть увагу! Covishield – це назва препарату від AstraZeneca на індійському ринку.

Що було раніше

19 лютого очільник українського МОЗ Максим Степанов полетів до Індії. Він вирішив особисто привезти в Україну першу партію вакцини індійського виробництва.

Степанов зауважив, що уряд хоче "досягти прямих домовленостей на поставку додаткових обсягів вакцин Oxford / AstraZeneca і NovaVax у 2021 – 2022 році безпосередньо з виробником".



Що слід пам'ятати про етапи вакцинації проти коронавірусу в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу