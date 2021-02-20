Одна з перших у світі: Україна отримає вакцину від COVID-19 з Індії вже у лютому

Україна однією з перших у світі отримає вакцину від коронавірусу, вироблену в Індії. Поставку першої партії очікують вже у лютому.

Мовиться про препарат Covishield. Його виробляє Serum Institute India.

Актуально Вакцина стала прокляттям для Степанова, – ведуча 24 каналу про "втечу" міністра в Індію

В майбутньому очікується поставка більшої кількості вакцин, вироблених в Індії, у міру нарощування виробництва, щоб забезпечити добробут всіх українців,

– мовиться у повідомленні.

У посольстві наголосили, що Україні так швидко зможе вакцину індійського виробництва завдяки особистим проханням президента Володимира Зеленського та зусиллям Міністерства охорони здоров'я.

Що було раніше

19 лютого очільник українського МОЗ Максим Степанов полетів до Індії. Він вирішив особисто привезти в Україну першу партію вакцини індійського виробництва.

Степанов зауважив, що уряд хоче "досягти прямих домовленостей на поставку додаткових обсягів вакцин Oxford / AstraZeneca і NovaVax у 2021 – 2022 році безпосередньо з виробником".

Covishield – це назва препарату від AstraZeneca на індійському ринку.



Що слід пам'ятати про етапи вакцинації проти коронавірусу в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу