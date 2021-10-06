Одна таблетка на день: кому потрібна профілактика ВІЛ

Понад 2, 5 тисячі людей в Україні вживають таблетки доконтрактної профілактики для захисту проти ВІЛ (PrEP). Фахівець розповів, що треба знати про PrEP і кому він може знадобитися як захист від ВІЛ.

Що таке PrEP

СІмейний лікар Віталій Щуренко пояснив, що до людей, яким рекомендують застосовувати PrEP, належать, зокрема, люди, які мають кілька сексуальних партнерів, часто змінюють їх або ж мають постійного партнера, який має секс з іншими партнерами.

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PrEP – що це? PrEP – це доконтактна профілактика ВІЛ-інфекції. Регулярне вживання препарату захищає від інфікування, навіть під час незахищеного сексу. Звісно, PrEP не захищає від інших інфекцій, які передаються статевим шляхом, і небажаної вагітності, тому не відміняє використання контрацепції. Це аналог ліків для людей із позитивним ВІЛ-статусом, але використовуються для профілактики.

Вони є аналогами ліків для людей із позитивним ВІЛ-статусом, але використовуються для профілактики.

Як працює препарат

Якщо вірус потрапляє в організм, PrEP блокує його ферменти та не дає розмножуватися, а отже – блокує шкідливий вплив на здоров'я. В організмі людини, яка на постійній основі приймає доконтактну профілактику, вірус просто не виживе, й людина не інфікується.

Якщо PrEP вживається регулярно (зазвичай щодня в однаковий час), то його ефективність наближується до 100%.

Кому потрібна ця терапія

Насамперед PrEP потрібний для людей, які мають високий ризик інфікування: чоловіки, які мають секс із чоловіками, люди, які вживають ін’єкційні форми наркотиків і які працюють у комерційному сексі,

– зауважив Віталій Щуренко.

Будь-яка людина, яка сама оцінює свій ризик інфікування ВІЛ як високий, може мати необхідність приймати PrEP. Зокрема, профілактика буде актуальною, якщо чоловік чи жінка веде активне сексуальне життя, часто змінює партнерів та/або має незахищений секс.

У дискордантних парах, де один партнер ВІЛ-позитивний, а інший – ні, зазвичай ВІЛ-інфікований партнер знає про свій статус і приймає спеціальну терапію. Тобто ВІЛ-позитивна людина, яка регулярно приймає лікування, не може інфікувати партнера.

Проте ВІЛ-негативний партнер у парі може вживати PrEP як засіб профілактики. Наприклад, якщо не знає точно, як інший приймає ліки. Тоді PrEP буде гарним рішенням, аби захистити себе.

Чи можна відмовитися від презервативу з PrEP

PrEP не є засобом контрацепції. Препарат захищає лише проти ВІЛ-інфекції, він не захищає від небажаної вагітності чи інших інфекцій, які передаються статевим шляхом.

Препарат може мати короткотривалі побічні ефекти: сонливість або безсоння, розлади травлення, головний біль, запаморочення. Але більшість із цих симптомів зникають за декілька днів від початку прийому препарату.