Одна терапія здатна вилікувати діабет обох типів: дослідження на тваринах

Нещодавно науковці відкрили гормон фабкін, який відповідає за запаси енергії в жирових клітинах. Дослідження показали, що його блокування звертає назад діабет навіть при ожирінні.

Тож нині цей механізм розглядають як перспективну терапію діабету першого і другого типів для людини. Дослідження належить команді вчених з Гарвардського університету.

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Дослідники зосередились на процесах регулювання енергії в організмі, включаючи участь у ньому гормонів. До прикладу, інсулін – відомий помічник у вилученні глюкози з крові для отримання енергії, а гормон лептин виробляється жировими клітинами, сигналізуючи мозку про ситість.

Роль гормону фабкін виявилася дуже важливою

Вчені звернули увагу на нещодавно відкритий гормон фабкін, механізм роботи якого складніший, ніж у двох попередніх:

Він змінює в кровотоку активність ферментів ADK і NDPK, впливаючи на рівні молекул АТФ і АДФ, які відіграють ключову роль метаболізмі жирових клітин.

У цей час сусідні клітини також відчувають ці зміни через рецептори на своїй поверхні й теж зазнають змін, пояснюють автори.

Виявилося, що під вплив цього механізму підпадають і бета-клітини підшлункової залози, які виробляють інсулін.

Протягом багатьох років ми шукали сигнал, який повідомляє про стан запасів енергії в адипоцитах, викликаючи відповідні ендокринні реакції. Тепер ми визначили, що цю важливу функцію контролює фабкін,

– заявив автор дослідження Гекхан Хотамислігіл.

Дослідження на мишах

Під час другого етапу досліджень вчені застосували антитіла для нейтралізації фабкіну у мишей. Навіть на тлі ожиріння тварин терапія зберегла бета-клітини, запобігаючи розвитку цукрового діабету першого та другого типів.

Як виявилося згодом, у людей з діабетом першого типу також спостерігається аномально високий рівень фабкіна. Тож тепер науковці розглядають новий перспективний метод лікування обох типів діабету у людини.

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