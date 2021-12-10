Одна терапія здатна вилікувати діабет обох типів: дослідження на тваринах
Джерело:New Atlas
Нещодавно науковці відкрили гормон фабкін, який відповідає за запаси енергії в жирових клітинах. Дослідження показали, що його блокування звертає назад діабет навіть при ожирінні.
Тож нині цей механізм розглядають як перспективну терапію діабету першого і другого типів для людини. Дослідження належить команді вчених з Гарвардського університету.
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Дослідники зосередились на процесах регулювання енергії в організмі, включаючи участь у ньому гормонів. До прикладу, інсулін – відомий помічник у вилученні глюкози з крові для отримання енергії, а гормон лептин виробляється жировими клітинами, сигналізуючи мозку про ситість.
Роль гормону фабкін виявилася дуже важливою
Вчені звернули увагу на нещодавно відкритий гормон фабкін, механізм роботи якого складніший, ніж у двох попередніх:
- Він змінює в кровотоку активність ферментів ADK і NDPK, впливаючи на рівні молекул АТФ і АДФ, які відіграють ключову роль метаболізмі жирових клітин.
- У цей час сусідні клітини також відчувають ці зміни через рецептори на своїй поверхні й теж зазнають змін, пояснюють автори.
- Виявилося, що під вплив цього механізму підпадають і бета-клітини підшлункової залози, які виробляють інсулін.
Протягом багатьох років ми шукали сигнал, який повідомляє про стан запасів енергії в адипоцитах, викликаючи відповідні ендокринні реакції. Тепер ми визначили, що цю важливу функцію контролює фабкін,
– заявив автор дослідження Гекхан Хотамислігіл.
Дослідження на мишах
Під час другого етапу досліджень вчені застосували антитіла для нейтралізації фабкіну у мишей. Навіть на тлі ожиріння тварин терапія зберегла бета-клітини, запобігаючи розвитку цукрового діабету першого та другого типів.
Як виявилося згодом, у людей з діабетом першого типу також спостерігається аномально високий рівень фабкіна. Тож тепер науковці розглядають новий перспективний метод лікування обох типів діабету у людини.
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