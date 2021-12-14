Нові обмеження в Норвегії

В уряді Норвегії повідомляють, що посилені карантинні заходи набудуть чинності в ніч з 14 на 25 грудня і триватимуть 4 тижні. Крім того, на дистанційну роботу переведуть працівників, які мають можливість працювати віддалено.

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Крім того, норвежцям, які можуть працювати з дому, рекомендовано перейти на віддалений режим роботи. Продовжується масочний режим, обмежується доступ до публічних басейнів та спортзалів. Прем'єр-міністр зізнається, що для багатьох це буде повернення локдауну. Однак він підкреслює, що ці заходи необхідні для запобігання серйозній ситуації.

Сплеск зараження

Місцеві експерти очікують поєднання штамів Дельта та Омікрон, це може призвести до стрибка захворюваності та перенавантаження місцевих лікарень.

Експерти навіть говорять про "заразну бомбу", здатну спровокувати по 300 000 заражень на добу та по 200 госпіталізацій, якщо нічого не буде обмежень. З урахуванням невеликого населення Норвегії (майже 5,4 мільйона) ця цифра здається абсолютно астрономічною.

У понеділок Норвегія зареєструвала 358 госпіталізацій з коронавірусом, що є новим щоденним рекордом. 1 грудня в країні зафіксували перші випадки зараження штамом коронавірусу Омікрон.

Що відомо про штам Омікрон

Його вже виявили у 60 країнах світу.

Дослідники вважають, що новий штам з'явився у Південній Африці через низький рівень вакцинації. У регіоні щеплено лише 35% населення, а лише на континенті — 6,6%.

При цьому вчені припускають, що новий штам міг розвинутись у ВІЛ-інфікованої людини. До цього в ПАР був описаний випадок, коли ВІЛ-позитивна пацієнтка хворіла на COVID-19 майже рік, за цей час вірус мутував понад 30 разів.

Як заявив керівник двох університетів із секвенування генів у ПАР Туліо де Олівейра (Tulio de Oliveira), новий варіант "увібрав" у себе неймовірну кількість мутацій.

ВООЗ заявила, що штам коронавірусу Омікрон викликає хворобу у легкій формі. Поки що від нової версії COVID-19 не виявлено жодної смерті.

Основними симптомами нового штаму вважаються сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка.

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