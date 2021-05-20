В одній з країн Африки публічно спалили 20 тисяч протермінованих доз вакцини AstraZeneca

У Малаві, що на південному сході Африки, організували публічне спалення 20 тисяч протермінованих доз вакцини проти коронавірусу компанії AstraZeneca.

Влада країни публічно спалила 19 610 протермінованих доз вакцини проти коронавірусу AstraZeneca. У цей спосіб уряд хотів показати, що своїх громадян буде вакцинувати лише придатними препаратами.

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Це перша африканська країна, яка публічно це зробила. Медичні працівники сподіваються, що цей крок збільшить довіру населення.

Зазначимо, що Малаві, де проживає понад 18 мільйонів людей, отримала 102 тисячі доз вакцини компанії AstraZeneca й використала майже 80% із них для вакцинації людей.

Але термін придатності на етикетках був 13 квітня, і чиновники кажуть, що цього часу недостатньо, щоб використати їх усі. Протягом місяця невикористані та протерміновані дози AstraZeneca перебували на складі, а влада країни не знала, що з ними робити.

Зазначимо, що у ВООЗ спершу закликали країни не знищувати протерміновані дози, але згодом змінили свою думку.

Хоча знищення вакцин у контексті програми імунізації й викликає глибокий жаль, ВООЗ рекомендує вилучити прострочені дози з обігу й безпечно їх утилізувати,

– заявили у ВООЗ.