Найбільше щеплень першою дозою вакцини за добу зробили в Києві (1602), Закарпатській (1337), Донецькій (1233), Львівській (1147) і Хмельницькій (1036) областях. З початку кампанії першу дозу отримали вже 918 162 особи.
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Найбільше щеплень другою дозою за добу зробили в Києві (647), Київська (498), Полтавська (397), Рівненська (348) і Дніпропетровська (346) області. Уже повний курс вакцинації отримали 8358 осіб. При цьому в Луганській та Закарпатській областях досі не зробили жодного щеплення другою дозою.
Коронавірус в Україні: основне
Джерело: vaccination.covid19.gov.ua
- За весь час пандемії захворіло – 2 143 448 осіб, одужало – 1 832 601 особа, померло 47 620 людини.
- Зараз для вакцинації в Україні доступні три вакцини: AstraZeneca (Covishield), Sinovac Biotech, Pfizer-BioNTech.
- Восени 2021 року в Україні прогнозують чергову хвилю коронавірусу.