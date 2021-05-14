В одній з областей за минулу добу не зробили жодного щеплення

В Україні за вчора, 13 травня, від коронавірусу прищепили першою дозою 17 057 осіб, другою дозою – 4530. При цьому в Херсонській області не зробили жодного щеплення від COVID-19.

Найбільше щеплень першою дозою вакцини за добу зробили в Києві (1602), Закарпатській (1337), Донецькій (1233), Львівській (1147) і Хмельницькій (1036) областях. З початку кампанії першу дозу отримали вже 918 162 особи.

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Найбільше щеплень другою дозою за добу зробили в Києві (647), Київська (498), Полтавська (397), Рівненська (348) і Дніпропетровська (346) області. Уже повний курс вакцинації отримали 8358 осіб. При цьому в Луганській та Закарпатській областях досі не зробили жодного щеплення другою дозою.

Коронавірус в Україні: основне

Джерело: vaccination.covid19.gov.ua