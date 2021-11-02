Про який регіон мова

Показник завантаженості ліжок з киснем повинен бути не більше 65%. У Закарпатській області він наразі становить 56,6%, у Кіровоградській – він стабільний – 40%. Втім, наразі це не є загрозою для скорочення жовтої зони та переведення цих областей у червоний рівень.

Актуально Зростання захворюваності: в Україні понад 19 тисяч інфікованих, смертність висока

Оновлені карантинні зони в Україні

Через високий коефіцієнт нових випадків інфікування, високий рівень госпіталізацій і завантаженість ліжок із киснем у червоній зоні перебуває 15 областей: Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська.

У помаранчевій: Вінницька, Волинська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Черкаська, Чернівецька, Київ.

У жовтій: Кіровоградська та Закарпатська.

У жовтій зоні лише дві області / Інфографіка МОЗ