Вчені з Росії повідомили про жінку, у якій коронавірус придбав 18 нових мутацій. Вона хворіла понад 4 місяці.

Деякі виявлені мутації SARS-CoV-2 збігаються з виявленими штамами у Великій Британії та Південній Африці, а також від норок з Данії. Але у Росії стверджують, що описаний випадок – одиничний. Дослідження опубліковане на сайті Virological.org, але наголосимо, що це препринт, який ще не пройшов рецензування.

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У жінки онкозахворювання

Наприкінці березня 2020 року жінку госпіталізували з В-клітинною негоджкінською лімфомою четвертої стадії Пацієнтка мала пройти планову хімієтерапію. Вона лежала в одній палаті з літньою жінкою, у якої згодом виявили COVID-19.

17 квітня 47-річну жінку виписали, але менш ніж через 2 тижні у неї діагностували коронавірус.

Тести на коронавірус спершу показували негативний результат

На час встановлення діагнозу у жінки були симптоми COVID-19. Але вихідний зразок був відкинутий відразу після тестування й не був доступним для секвенування.

Повторні мазки з носогорла від 14 травня, 19 травня, 9 червня і 14 липня показали негативний результат на SARS-CoV-2. Але з 25 травня по 21 серпня у хворої були симптоми важкої форми COVID-19.

Натомість 3, 5, 8, 11, 13, 17, 20, 21, 26, 27 серпня, а також 3 і 9 вересня результати тестів вже були позитивними. А потім, нарешті, негативним 12 вересня, а 10 листопада і 16 грудня.

В організмі жінки утворилися незалежні мутації, які збігаються з деякими відомими штамами

Російські вчені секвенували геном зразка вірусу з носогорла, зібраного 20 серпня. Для порівняння вони секвенували й зразок мазка жінки, від якої 47-річна пацієнтка, скоріше за все, заразилася.

В результаті з'ясувалося, що від Уханьського штаму SARS-CoV-2 зразок росіянки відрізняють 25 генетичних змін. 18 з них виявились специфічними. Автори роботи уточнили, що 18 незалежних нових мутацій, накопичених з 10 квітня по 20 серпня, перевищують середню швидкість еволюції SARS-CoV-2. Окрім цього, присутні мутації S-білка, які виявляли й у заражених коронавірусом норок.

Обидві мутації зустрічаються у пацієнтки з проміжною частотою: це являє собою випадок поліморфізму всередині господаря. Оскільки філогенетичний аналіз показав, що родовід пацієнтки не пов'язаний з кластером норок, мутації сформувалися заново. Незалежне придбання ідентичної пари змін у норки й пацієнта з лімфомою, а також між декількома пацієнтами з пригніченою імунітетом, передбачає узгоджені зміни у відборі,

– йдеться в повідомленні.

Також у хворої виявили ще 2 мутації, які раніше фіксували в інших хворих на коронавірус з ослабленим імунітетом, зокрема N501Y. Ця зміна є у так званому британському штамі й південноафриканському варіанті.

Професор Соколовського інституту науки й технологій Григорій Базикін, який був керівником наукової групи, зауважив, що описаний у звіті випадок поки що одиничний. Він сказав, що для спільної епідситуації він не представляє великої важливості, але "можна сподіватися, що цей вірус, який виник в організмі цієї пацієнтки, далі нікуди не пішов". Він додав, що це відкриття важливе для розуміння, як еволюціонує вірус і який на нього діє природний відбір.