Так, вчені під керівництвом доктора Джеймса Моя медичного центру університету Раша в Чикаго, запевнили, що спостерігали вищі рівні антитіл до коронавірусу в раніше інфікованих осіб після 1 дози вакцини Pfizer. Вони порівнювали з особами, які не хворіли після 2 доз.

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Ба більше, якщо раніше інфікованим людям вводили другу дози вакцини Pfizer, то це мало сприяло подальшому підвищенню рівня їхніх антитіл. Тож, вони припустили, що особи з підтвердженою попередньою інфекцією COVID-19 можуть бути достатньо захищені від повторного зараження.

Одноразова доза може також звільнити доступність мільйонів додаткових доз для інших країн,

– повідомила група Моя.

Людям, які ніколи раніше не стикалися з SARS-CoV-2, для досягнення хорошого рівня захисних антитіл були обов'язково потрібні дві дози вакцини.

Увага! Дослідники підкреслили, що попередня інфекція сама по собі не є надійним захистом від COVID-19.

Як проводили дослідження

Нове дослідження було невеликим. Методом ПЛР протестували 29 жителів району Чикаго, які вже хворіли на COVID-19.

Інша група – 30 добровольців, які раніше не були інфікованими.

Середній вік учасників – 42 роки.

Приблизно три чверті складали жінки.

Експерти з інфекційних хвороб наголосили, що результати можуть бути важливими для розповсюдження вакцин у Сполучених Штатах та у всьому світі. І закликали Центрам США з контролю та профілактики захворювань оновити рекомендації для тих, хто переніс попередню інфекцію.

Важливо. У Pfizer раніше заявляли, що третя доза їхньої вакцини проти COVID може збільшити кількість антитіл в 11 разів. Окрім того, там кажуть, що після третьої дози вакцини ймовірність нейтралізації штаму Дельта може зрости аж до 100 разів, якщо порівняти дані до її введення.